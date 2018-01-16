Баку и Брюссель согласовали большую часть нового соглашения о стратегическом партнерстве – МИД Азербайджана

Большая часть вопросов по проекту нового стратегического соглашения ЕС-Азербайджан уже согласованы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Кулиев.
«Не вдаваясь в подробности можно сказать, что достаточно много вопросов в политическом и секторальном блоках соглашения уже согласованы», - заявил М.Мамед-Кулиев в интервью журналу Caspian Energy.
По его словам, Азербайджан рассматривает новое соглашение, прежде всего "как долгосрочную и прочную основу для равноправного партнерства". «В этой связи мы считаем, что качество документа, а также принципы, заложенные в нем, должны преобладать над согласованием на скорую руку. Искусственное форсирование переговоров может отразиться на качестве документа»,- отметил он.
Кроме того, по словам замминистра, официальный Баку «всегда ратовал за дифференцированный и адаптированный подход в отношениях ЕС с партнерами». «То, что подходит для одной страны-партнера ЕС для другого может быть неприемлемым или иметь противоречия с национальным законодательством. Эти моменты должны быть обязательно учтены в новом соглашении, и мы надеемся на понимание со стороны наших европейских партнеров», - подчеркнул он.
Замминистра отметил, что в Баку намерены продолжить переговоры с той же интенсивностью, что и в минувшем году. «Причем это относится и к подготовительному процессу, и к работе с соответствующими ведомствами во время коротких периодов между раундами»,- подчеркнул замминистра.
М.Мамед-Кулиев отметил, что Европейская комиссия оказывает помощь для развития различных секторов экономики Азербайджана. Примером такой помощи являются проекты по поддержки малого и среднего бизнеса, а также регионального развития. «EU4Business - один из новых инструментов, запущенных в этом направлении. В настоящее время реализуется совместный проект с Организацией экономического сотрудничества и развития по внедрению компонента "Стратегической дорожной карты Азербайджанской Республики о малом и среднем предпринимательстве" и по его мониторингу»,- отметил он.
Наряду с этим, замминистра подчеркнул, что Баку и Брюссель начали консультации по согласованию новых приоритетов партнерства на 2018-2020 – документа, призванного заменить ранее применявшийся План действий для политики Европейского Соседства (ENP Action Plan).
«Также был сделан значительный прогресс по согласованию проекта Соглашения о едином авиационном пространстве и на сегодня обсуждения по документу близки к завершению»,- добавил замминистра.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Ф.Исазаде
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