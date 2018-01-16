Если США нарушат СНВ-3, нужно будет синхронно пополнять ядерный потенциал и реагировать по линии ООН - Бондарев

Россия будет иметь основания для симметричного ответа, если США, наращивая ядерный потенциал, нарушат СНВ-3, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если в процессе наращивания ядерного потенциала США нарушат договор СНВ-3, Россия будет иметь основания для симметричного ответа", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" во вторник.

Так он прокомментировал сообщения СМИ ссылкой на предварительный обзор новой ядерной стратегии американского Минобороны о том, что США намерены создать две новые единицы ядерного оружия морского базирования. Это, по замыслу Вашингтона, должно стать ответом на растущий военный потенциал России и Китая.

В частности, как пишут СМИ, речь идет о "маломощной" версии боеголовки для ракеты Trident и о новой крылатой ракете морского базирования с ядерной боеголовкой (этот тип вооружения исчез из арсенала США восемь лет назад).

"В случае нарушения договора СНВ-3 нужно синхронно предпринимать действия как по встречному пополнению Сил ядерного сдерживания дополнительными единицами, так и по реагированию в рамках работы ООН", - сказал В.Бондарев.

Сенатор напомнил, что количество ядерных боезарядов, которые могут стоять на вооружении контрагентов данного документа, строго зафиксировано - 1550 единиц. Кроме того, установлен лимит и на число развёрнутых МБР (межконтинентальных баллистических ракет), БРПЛ (баллистических ракет для подводных лодок) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев для каждой страны-подписанта - 700 штук, отметил глава комитета.

"Если разворачивают что-то новое, значит, должны списать старое. Обычно развитие той или иной составляющей ВС предполагает перевооружение на более мощное, совершенное оружие. Менять более мощное оружие на менее мощный аналог - нелепость. Мы не склонны верить в такой альтруизм и пацифизм американцев. Конечно, можно предположить финансовые интересы, стремление сэкономить. Но, как известно, и цифры свежего бюджета это подтверждают, на военных расходах США никогда не экономят", - сказал он.

Таким образом, задался вопросом сенатор, "новая единица будет "сверх" квоты?".

"Пока всё это разговоры. Думаю, какие-то действия в ответ на декларации предпринимать излишне. Но ситуация должна находиться на строгом контроле", - подчеркнул В.Бодарев.

Он заверил, что российский ядерный арсенал прочен. "К тому же военный, научный и производственный потенциал России позволит в случае любых угроз поставить на вооружение более мощное оружие в кратчайшие сроки", - заявил глава комитета.