Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

СНГ 16.01.2018 20:30

Если США нарушат СНВ-3, нужно будет синхронно пополнять ядерный потенциал и реагировать по линии ООН - Бондарев

Россия будет иметь основания для симметричного ответа, если США, наращивая ядерный потенциал, нарушат СНВ-3, заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Если в процессе наращивания ядерного потенциала США нарушат договор СНВ-3, Россия будет иметь основания для симметричного ответа", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" во вторник.

Так он прокомментировал сообщения СМИ ссылкой на предварительный обзор новой ядерной стратегии американского Минобороны о том, что США намерены создать две новые единицы ядерного оружия морского базирования. Это, по замыслу Вашингтона, должно стать ответом на растущий военный потенциал России и Китая.

В частности, как пишут СМИ, речь идет о "маломощной" версии боеголовки для ракеты Trident и о новой крылатой ракете морского базирования с ядерной боеголовкой (этот тип вооружения исчез из арсенала США восемь лет назад).

"В случае нарушения договора СНВ-3 нужно синхронно предпринимать действия как по встречному пополнению Сил ядерного сдерживания дополнительными единицами, так и по реагированию в рамках работы ООН", - сказал В.Бондарев.

Сенатор напомнил, что количество ядерных боезарядов, которые могут стоять на вооружении контрагентов данного документа, строго зафиксировано - 1550 единиц. Кроме того, установлен лимит и на число развёрнутых МБР (межконтинентальных баллистических ракет), БРПЛ (баллистических ракет для подводных лодок) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев для каждой страны-подписанта - 700 штук, отметил глава комитета.

"Если разворачивают что-то новое, значит, должны списать старое. Обычно развитие той или иной составляющей ВС предполагает перевооружение на более мощное, совершенное оружие. Менять более мощное оружие на менее мощный аналог - нелепость. Мы не склонны верить в такой альтруизм и пацифизм американцев. Конечно, можно предположить финансовые интересы, стремление сэкономить. Но, как известно, и цифры свежего бюджета это подтверждают, на военных расходах США никогда не экономят", - сказал он.

Таким образом, задался вопросом сенатор, "новая единица будет "сверх" квоты?".

"Пока всё это разговоры. Думаю, какие-то действия в ответ на декларации предпринимать излишне. Но ситуация должна находиться на строгом контроле", - подчеркнул В.Бодарев.

Он заверил, что российский ядерный арсенал прочен. "К тому же военный, научный и производственный потенциал России позволит в случае любых угроз поставить на вооружение более мощное оружие в кратчайшие сроки", - заявил глава комитета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, СНВ/3, СОВФЕД


Похожие новости


Эрдоган пока не планирует обсуждать ситуацию в Сирии с Трампом, продолжает контакты с Путиным - турецкие СМИ США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2" - Лавров Подход администрации Трампа к "иранской сделке" не устраивает РФ, она будет ему противодействовать - Рябков Трамп не реагирует на угрозу США со стороны России, утверждается в докладе конгрессменов-демократов Москва готова налаживать отношения с Вашингтоном, но не видит встречного движения - Рябков Советник Трампа заявил о "признаках вмешательства" России в предстоящие выборы в Мексике

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]