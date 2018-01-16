Убийство в Косово сербского политика Ивановича чревато рецидивами межэтнического конфликта в регионе - МИД РФ

МИД РФ во вторник выступил с осуждением убийства в Косово сербского политика Оливера Ивановича и выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности.

"Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе. Призываем все международные присутствия в Косово в соответствии с имеющимися мандатами предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ на сайте дипведомства.

"Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование произошедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание", - отмечается в комментарии.

В МИД РФ отметили, что "с прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика О.Ивановича - одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово".

"Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким". - заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Неизвестные во вторник открыли огонь по 64-летнему О.Ивановичу напротив офиса его партии в городе Косовска-Митровица. После нападения они скрылись. Сербского политика доставили в больницу, но его жизнь спасти не удалось.

Суд Косово в 2016 году признал О.Ивановича виновным в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах и приговорил его к девяти годам тюрьмы, однако после апелляции в 2017 году судебный процесс было решено провести повторно.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", в июле этого года неизвестные подожгли автомобиль политика.