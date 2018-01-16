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Дальнее зарубежье 16.01.2018 21:15

Пакистанские богословы признали нападения террористов-смертников противоречащими исламу

Более 1,8 тыс. мусульманских богословов в Пакистане приняли фетву - правовую позицию, основанную на толковании ислама - о запрете для мусульман становиться террористами-смертниками, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Нападения террористов-смертников являются "харам" (запретными) и противоречат учению ислама", - отмечают богословы, относящиеся к различным учениям Ислама и мусульманским сектам.

Фетва разработана 30 богословами, еще 1829 человек поддержали данную позицию, уточняется в сообщении.

"Эта фетва обеспечит прочную основу для стабильного развития умеренного мусульманского сообщества", - подчеркнул президент Пакистана Мамнун Хусейн, подчеркнув, что это позволит "обуздать экстремизм и вернуться к золотым принципам ислама".

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Тэги: ПАКИСТАН, БОГОСЛОВЫ, ТЕРРОРИЗМ, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]