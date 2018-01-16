Пакистанские богословы признали нападения террористов-смертников противоречащими исламу

Более 1,8 тыс. мусульманских богословов в Пакистане приняли фетву - правовую позицию, основанную на толковании ислама - о запрете для мусульман становиться террористами-смертниками, сообщает во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

"Нападения террористов-смертников являются "харам" (запретными) и противоречат учению ислама", - отмечают богословы, относящиеся к различным учениям Ислама и мусульманским сектам. Фетва разработана 30 богословами, еще 1829 человек поддержали данную позицию, уточняется в сообщении. "Эта фетва обеспечит прочную основу для стабильного развития умеренного мусульманского сообщества", - подчеркнул президент Пакистана Мамнун Хусейн, подчеркнув, что это позволит "обуздать экстремизм и вернуться к золотым принципам ислама".