Баку готов работать с посредниками по Карабаху для поэтапного урегулирования конфликта – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках рабочего визита во Францию обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава азербайджанского МИД проинформировал своего коллегу о ходе переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Э.Мамедъяров подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, армянские вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных азербайджанских территорий", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана добавил, что нынешний статус-кво неустойчив и неприемлем.

"Э.Мамедъяров подчеркнул, что Армения размещает на оккупированных азербайджанских территориях армян из Сирии, уничтожает культурные и исторические ценности азербайджанского народа, осуществляет строительство церкви в оккупированном Джабраильском районе, где армяне никогда не жили", - отмечается в сообщении.

По его словам, Азербайджан является сторонником "субстантивных, интенсивных и результативных переговоров для поэтапного урегулирования карабахского конфликта" и "продолжит работу в этом направлении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ".

В ходе переговоров стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений, подчеркнули важность визитов на высоком уровне для дальнейшего углубления политических связей.

"Кроме того, министры выразили удовлетворение развитием отношений между странами в экономической сфере, подчеркнули важность совместных усилий, направленных на увеличение товарооборота между Азербайджаном и Францией", - подчеркивается в сообщении.

Э.Мамедъяров отметил, что в Азербайджане действует более 50 французских компаний. При этом он подчеркнул, что правительство Азербайджана уделяет особое внимание развитию ненефтяного сектора, в том числе заинтересованность Баку в сотрудничестве с Парижем в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"В ходе встречи министры провели широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества в гуманитарной сфере, расширения договорно-правовой базы, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивает МИД.

А.Азизов