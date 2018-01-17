Казахстан и США заключили ряд межправительственных соглашений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с деловыми кругами США, сообщила пресс-служба главы государства.
"Америка занимает второе место по объемам прямых инвестиций в казахстанскую экономику. За годы независимости со стороны ваших компаний в Казахстан инвестировано более $50 млрд. За прошлый год товарооборот между нашими странами составил около $2 млрд. В нашей стране с участием американского капитала успешно осуществляет деятельность более 500 компаний в энергетике, транспорте, инновациях, медицине и других сферах. Среди наших крупных партнеров - "Шеврон", "Эксон Мобил", "Дженерал Электрик", "Хэллибёртон" и другие компании, - сказал Н.Назарбаев, слова которого приведены в сообщении.
Обращаясь к американским бизнесменам, Н.Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.
Также он рассказал о предпринимаемых государством мерах по созданию условий для ведения бизнеса.
"На постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации о международных инвестициях. Для граждан 62 стран, в том числе и США, у нас введён безвизовый режим. Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференции", - отметил президент.
Н.Назарбаев подчеркнул, что принята специальная государственная программа "Цифровой Казахстан". В этой связи важным является реализация проектов по цифровизации отраслей экономики.
"К примеру, уже функционируют такие инновационные кластеры, как Назарбаев Университет и Парк инновационных технологий. В текущем году в Астане откроется новый Международный технопарк IT-стартапов. Все это могло бы стать перспективным полем для нашего сотрудничества", - сказал глава государства.
Вместе с тем Н.Назарбаев подчеркнул особый статус Международного финансового центра "Астана".
"Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет, упрощенные валютный, визовый и трудовой режимы. Это единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Для создания высокотехнологичной биржи МФЦА привлечены Шанхайская фондовая биржа и американская биржа NASDAQ. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития "зеленых", исламских и инновационных финансовых инструментов. Летом мы планируем провести официальную презентацию МФЦА для международного сообщества", - рассказал президент Казахстана.
В ходе встречи представители деловых кругов США проявили высокую заинтересованность в расширении экономического сотрудничества с Казахстаном, говорится в сообщении.
В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития.
Кроме того, в рамках визита было заключено три межправительственных соглашения - Соглашение о невзымании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов; Протокол к Соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Республики Казахстан; Соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.
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