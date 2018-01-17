Здоровья у Трампа хватит и на следующий президентский срок - врач

У президента США Дональда Трампа отличное состояние здоровья, которое позволит ему справляться со своими обязанностями не только до конца нынешнего срока, но и в случае переизбрания, заявил лечащий врач Рони Джексон.
"Он абсолютно пригоден для службы по состоянию здоровья. Я думаю, он будет соответствовать требованиям до конца своего нынешнего президентского срока и даже следующего срока, если он будет переизбран", - сообщил он журналистам.
Р.Джексон выразил также уверенность, что у Д.Трампа "есть весьма значительная и вероятная возможность завершить свое президентство без серьезных медицинских проблем", отметив, что здоровье у него "очень, очень хорошее".
Лечащий врач подчеркнул, что у Д.Трампа нет когнитивных или ментальных проблем, работа его сердца "превосходна".
По словам Р.Джексона, президент в настоящее время весит 108,5 кг. Он сообщил журналистам, что на данный момент у американского лидера нет программы упражнений, однако в ходе обследования он и Д.Трамп обсудили этот вопрос. Как отметил врач, президент поставил цель сбросить 4,5-7 кг. "У него очень много энергии", - добавил Р.Джексон.
Отвечая на вопрос журналиста, как Д.Трампу удается оставаться в такой хорошей форме, несмотря на его привычку питаться "фастфудом" и при этом не заниматься физическими упражнениями, врач ответил: " У него невероятно хорошие гены".
Помимо этого, Р.Джексон сообщил, что "Д.Трамп спит только 4-5 часов в сутки". По мнению врача, "это то, что нужно для его организма, и, вероятно, поэтому он такой успешный человек".
Президент США прошел ежегодное медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в прошлую пятницу. По словам врача, оно длилось примерно четыре часа.
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