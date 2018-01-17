Участники встречи по КНДР солидарны в вопросе давления на Пхеньян - Тиллерсон

Все участники прошедшей в канадском Ванкувере встречи дипломатов ряда стран выразили солидарность с необходимостью продолжения санкционного давления на Пхеньян, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы сегодня обсудили вопрос об усилении давления на Северную Корею путем эффективного соблюдения санкций",- заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что США не намерены препятствовать судоходству в мировом океане, однако призывают к прекращению "незаконной перевалки грузов между судами" в морском пространстве.