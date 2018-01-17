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Дальнее зарубежье 17.01.2018 09:20

Участники встречи по КНДР солидарны в вопросе давления на Пхеньян - Тиллерсон

Все участники прошедшей в канадском Ванкувере встречи дипломатов ряда стран выразили солидарность с необходимостью продолжения санкционного давления на Пхеньян, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы сегодня обсудили вопрос об усилении давления на Северную Корею путем эффективного соблюдения санкций",- заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что США не намерены препятствовать судоходству в мировом океане, однако призывают к прекращению "незаконной перевалки грузов между судами" в морском пространстве.

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Тэги: США, КНДР, ДАВЛЕНИЕ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]