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Дальнее зарубежье 17.01.2018 09:22

Генсек ООН назвал в числе приоритетов на 2018 год урегулирование на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал 12 главных направлений деятельности Организации на 2018 год, основными из них являются урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и "замороженных" конфликтов в Европе, борьба с терроризмом, а также денуклеаризация Корейского полуострова.

Выступая перед членами Генеральной Ассамблеи, он отметил, что за год его работы в должности генерального секретаря человечество не продвинулось к миру.

Генсек ООН призвал "покончить с параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе.

"Для урегулирования этих ситуаций необходимо противостоять опасной волне национализма и оживить работу соответствующих посреднических инициатив, включая Нормандский формат и Трехстороннюю контактную группу по восточной Украине, Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Женевские международные дискуссии по Грузии и процесс "5+2" по Приднестровью", - отметил он.

А.Гутерриш назвал ситуацию на Ближнем Востоке "гордиевым узлом", где переплелось множество проблем - конфликты в Сирии, Йемене, нестабильность в Ираке и палестино-израильский вопрос.

Затрагивая ситуация на Корейском полуострове, генсек ООН призвал активизировать дипломатические усилия, опираясь на появившиеся "проблески надежды".

По мнению А.Гутерриша, борьбу с терроризмом необходимо вести "жестко, но с умом". Он призвал уделять внимания коренным причинам терроризма и избегать действий, которые будут подпитывать недовольство граждан и подталкивать их к экстремизму.

Кроме того, в повестке дня ООН на 2018 год стоит защита прав человека, разрешение проблемы беженцев в Мьянме и Бангладеш, укрепление миротворчества и партнерства с Африканским союзом.

Как заявил А.Гутерриш, одно из условий процветания человечества - борьба с изменением климата. Генсек предупредил, что, несмотря на принятие Парижского соглашения, действий, которые предпринимают его участники, недостаточно.

"Тех, кто не видит преимуществ "зеленой экономики", ждет "серое" будущее", - отметил он.

По словам А.Гутерриша, решение всех проблем требует времени, средств, сил и политического капитала. Он выразил уверенность в том, что каждая страна может внести свой вклад в построение процветающего и безопасного мира.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ГОД, ПРИОРИТЕТЫ


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