Единство США, России и Китая в подходе к КНДР останется непоколебимым - Тиллерсон

Общие цели США с Россией и Китаем по ситуации вокруг ядерной проблемы КНДР останутся непоколебимыми, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы все (участники встречи - ИФ) разделяем один подход - полное проверяемая и невозвратная денуклеаризация Корейского полуострова", - заявил он журналистам в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Христей Фриланд.

"Наше единство и общие цели с другими представителями региона, прежде всего с Китаем и РФ, останутся непоколебимыми, несмотря на постоянные попытки КНДР разделить нас", - подчеркнул он.

Р.Тиллерсон отметил, что участники встречи "сошлись на том, что принципиально важным для успеха является полное выполнение санкций государствами-членами ООН, особенно Китаем и РФ".