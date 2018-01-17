Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $69,04 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в среду после резкого падения накануне, которое, по мнению экспертов, было связано с фиксированием прибыли после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года.
Трейдеры ждут новых данных о товарных запасах энергоносителей в США, пишет MarketWatch.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 уменьшилась на 11 центов (0,16%) - до $69,04 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду подешевела на 10 центов (0,16%) - до $63,57 за баррель.
По итогам сессии 16 января котировка фьючерса на Brent опустилась на $1,11 (1,6%), до $69,15 за баррель, WTI - на 57 центов (0,9%), до $63,73 за баррель.
"Если бы у меня была длинная позиция (по нефти), я бы закрыл ее сейчас", - отмечает глава департамента торговли энергоносителями в LPS Futures LLC Майкл Хайли.
Вместе с тем возможен новый виток повышения цен, поскольку часть инвесторов будет покупать нефть на падении, считают аналитики BNP Paribas.
Рост цен на нефть способствует увеличению ее добычи в целом ряде стран, включая США. По оценкам министерства энергетики США, опубликованным во вторник, в феврале производство нефти в стране вырастет на 111 тыс. баррелей в сутки. В частности, ожидается активизация нефтепромысла в Северной Дакоте - руководство энергетического ведомства штата ждет роста добычи до рекордного уровня в I полугодии.
Несмотря на ожидаемое увеличение добычи, аналитики Goldman Sachs заявили во вторник, что могут пересмотреть прогнозы цен на нефть на текущий год с повышением. На данный момент они прогнозируют среднегодовую цену Brent на уровне $62 за баррель, WTI - $57,5 за баррель.
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