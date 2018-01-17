Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0859 RUR   0.0302 GBR   2.3449 TRY   0.448

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

ТЭК 17.01.2018 09:31

Нефть продолжает дешеветь, Brent опустилась до $69,04 за баррель

Цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в среду после резкого падения накануне, которое, по мнению экспертов, было связано с фиксированием прибыли после недавнего ралли до максимумов с декабря 2014 года.

Трейдеры ждут новых данных о товарных запасах энергоносителей в США, пишет MarketWatch.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 уменьшилась на 11 центов (0,16%) - до $69,04 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду подешевела на 10 центов (0,16%) - до $63,57 за баррель.

По итогам сессии 16 января котировка фьючерса на Brent опустилась на $1,11 (1,6%), до $69,15 за баррель, WTI - на 57 центов (0,9%), до $63,73 за баррель.

"Если бы у меня была длинная позиция (по нефти), я бы закрыл ее сейчас", - отмечает глава департамента торговли энергоносителями в LPS Futures LLC Майкл Хайли.

Вместе с тем возможен новый виток повышения цен, поскольку часть инвесторов будет покупать нефть на падении, считают аналитики BNP Paribas.

Рост цен на нефть способствует увеличению ее добычи в целом ряде стран, включая США. По оценкам министерства энергетики США, опубликованным во вторник, в феврале производство нефти в стране вырастет на 111 тыс. баррелей в сутки. В частности, ожидается активизация нефтепромысла в Северной Дакоте - руководство энергетического ведомства штата ждет роста добычи до рекордного уровня в I полугодии.

Несмотря на ожидаемое увеличение добычи, аналитики Goldman Sachs заявили во вторник, что могут пересмотреть прогнозы цен на нефть на текущий год с повышением. На данный момент они прогнозируют среднегодовую цену Brent на уровне $62 за баррель, WTI - $57,5 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


Похожие новости


WTI дорожает, Brent торгуется у $70 за баррель Нефть слабо дорожает в начале недели, Brent чуть ниже $70 за баррель Нефть слабо дешевеет, Brent торгуется у $69,25 за баррель Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014г Нефть почти стабильна, Brent выше $69 за баррель Нефть замедлила рост на данных о запасах в США, Brent у $69,11 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]