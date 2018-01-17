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17.01.2018 09:33

В РИКЦ в Баку вновь открылась выставка Валентины Эфендиевой «Рапсодия»

16 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой. Вот уже несколько лет подобная выставка проходит регулярно в РИКЦ. Все свои новые работы художница представляет именно на этой выставке. Валентина Георгиевна является членом Союзов писателей Азербайджана и России, членом Союза художников Азербайджана, возглавляет литературное объединение «Родник».

Выставку открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Валентина Эфендиева прочитала свои стихи. Ее почин поддержали поэты Алладин Ягубов, Илаза Бабаева, Татьяна Артемкина, а также журналистка Эльмира Алмасова и учащаяся школы № 145 города Баку Айнель Айдаева.

Гости знакомились с выставкой под музыкальное сопровождение в исполнении Натальи Москвичёвой и сестер Пери и Ромеллы Гюльалиевой.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]