В РИКЦ в Баку вновь открылась выставка Валентины Эфендиевой «Рапсодия»

16 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой. Вот уже несколько лет подобная выставка проходит регулярно в РИКЦ. Все свои новые работы художница представляет именно на этой выставке. Валентина Георгиевна является членом Союзов писателей Азербайджана и России, членом Союза художников Азербайджана, возглавляет литературное объединение «Родник».

Выставку открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

Валентина Эфендиева прочитала свои стихи. Ее почин поддержали поэты Алладин Ягубов, Илаза Бабаева, Татьяна Артемкина, а также журналистка Эльмира Алмасова и учащаяся школы № 145 города Баку Айнель Айдаева.

Гости знакомились с выставкой под музыкальное сопровождение в исполнении Натальи Москвичёвой и сестер Пери и Ромеллы Гюльалиевой.