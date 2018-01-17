В РИКЦ в Баку вновь открылась выставка Валентины Эфендиевой «Рапсодия»

16 января с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой. Вот уже несколько лет подобная выставка проходит регулярно в РИКЦ. Все свои новые работы художница представляет именно на этой выставке. Валентина Георгиевна является членом Союзов писателей Азербайджана и России, членом Союза художников Азербайджана, возглавляет литературное объединение «Родник».
Выставку открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.
Валентина Эфендиева прочитала свои стихи. Ее почин поддержали поэты Алладин Ягубов, Илаза Бабаева, Татьяна Артемкина, а также журналистка Эльмира Алмасова и учащаяся школы № 145 города Баку Айнель Айдаева.
Гости знакомились с выставкой под музыкальное сопровождение в исполнении Натальи Москвичёвой и сестер Пери и Ромеллы Гюльалиевой.
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