Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0827 RUR   0.0301 GBR   2.3425 TRY   0.4471

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

Дальнее зарубежье 17.01.2018 17:26

Трамп должен выбрать, станет ли Иерусалим символом мира или же войны - Аббас

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что президент США Дональд Трамп должен самостоятельно выбрать, станет ли Иерусалим символом мира между народами или, наоборот, войны, сообщило в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Иерусалим будет вратами мира только в том случае, если он будет являться палестинской столицей, а если нет, то он будет вратами войны, страха, отсутствия безопасности и стабильности. Это врата войны или мира, и президент Трамп должен сделать выбор между этими вариантами", - заявил он в ходе пресс-конференции в Каире.

М.Аббас также заявил, что нынешняя политика Д.Трампа по Иерусалиму является провальной и безобразной.

Он добавил, что Иерусалим "это наша вечная столица, к которой принадлежим мы, и которая принадлежит нам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ТРАМП, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


США после признания Иерусалима столицей Израиля не могут участвовать в процессе ближневосточного урегулирования - Аббас Палестинцы протестуют против решения Трампа по Иерусалиму Высокопоставленный представитель ООП прояснил ситуацию с отставкой Аббаса Палестинский лидер обвинил ХАМАС в попытках подорвать национальное единство Аббас призвал Израиль прекратить наземные операции в Газе ХАМАС призывает палестинцев оставаться в домах, несмотря на рекомендации израильской армии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]