Трамп должен выбрать, станет ли Иерусалим символом мира или же войны - Аббас

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что президент США Дональд Трамп должен самостоятельно выбрать, станет ли Иерусалим символом мира между народами или, наоборот, войны, сообщило в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Иерусалим будет вратами мира только в том случае, если он будет являться палестинской столицей, а если нет, то он будет вратами войны, страха, отсутствия безопасности и стабильности. Это врата войны или мира, и президент Трамп должен сделать выбор между этими вариантами", - заявил он в ходе пресс-конференции в Каире.

М.Аббас также заявил, что нынешняя политика Д.Трампа по Иерусалиму является провальной и безобразной.

Он добавил, что Иерусалим "это наша вечная столица, к которой принадлежим мы, и которая принадлежит нам".