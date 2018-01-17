Трамп должен выбрать, станет ли Иерусалим символом мира или же войны - Аббас

Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что президент США Дональд Трамп должен самостоятельно выбрать, станет ли Иерусалим символом мира между народами или, наоборот, войны, сообщило в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Иерусалим будет вратами мира только в том случае, если он будет являться палестинской столицей, а если нет, то он будет вратами войны, страха, отсутствия безопасности и стабильности. Это врата войны или мира, и президент Трамп должен сделать выбор между этими вариантами", - заявил он в ходе пресс-конференции в Каире.
М.Аббас также заявил, что нынешняя политика Д.Трампа по Иерусалиму является провальной и безобразной.
Он добавил, что Иерусалим "это наша вечная столица, к которой принадлежим мы, и которая принадлежит нам".
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