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Дальнее зарубежье 17.01.2018 17:40

Все проиграют в итоге Brexit - Юнкер

Ни Евросоюз, ни Великобритания не выиграет от Brexit, в этом процессе будут только проигравшие, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Проиграет Соединенное Королевство, проиграют Европейский союз и его институты", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

"Для меня выход Соединенного Королевства - это катастрофа, поражение, ответственность за которые лежит на нас всех. Как сказала госпожа (премьер-министр Великобритании Тереза - ИФ) Мэй, у этого решения старые корни. Она заявила, что британцы никогда не чувствовали себя комфортно в Европейском союзе. То есть, ответственность за это взаимная", - отметил глава Еврокомиссии.

По его словам, британское правительство полагает, что ни парламент, ни народ не видят для себя иной ситуации, и ЕС должен принять это к сведению.

"Если британцы хотят выйти, мы должны уважать их мнение и дать им это сделать", - добавил Ж.-К.Юнкер.

Вместе с тем он отметил, что в Лондоне отреагировали с некоторым раздражением на последние заявления в ЕС о том, что Евросоюз оставляет открытой дверь для Великобритании.

"В статье 50 (Договора о ЕС - ИФ) говорится, что они могут выйти. У них есть такая возможность. Но, согласно статье 49, они могут вернуться. И пусть они не перекладывают свою ошибку на других", - сказал глава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ЮНКЕР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]