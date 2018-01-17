Все проиграют в итоге Brexit - Юнкер

Ни Евросоюз, ни Великобритания не выиграет от Brexit, в этом процессе будут только проигравшие, заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Проиграет Соединенное Королевство, проиграют Европейский союз и его институты", - сказал Ж.-К.Юнкер, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
"Для меня выход Соединенного Королевства - это катастрофа, поражение, ответственность за которые лежит на нас всех. Как сказала госпожа (премьер-министр Великобритании Тереза - ИФ) Мэй, у этого решения старые корни. Она заявила, что британцы никогда не чувствовали себя комфортно в Европейском союзе. То есть, ответственность за это взаимная", - отметил глава Еврокомиссии.
По его словам, британское правительство полагает, что ни парламент, ни народ не видят для себя иной ситуации, и ЕС должен принять это к сведению.
"Если британцы хотят выйти, мы должны уважать их мнение и дать им это сделать", - добавил Ж.-К.Юнкер.
Вместе с тем он отметил, что в Лондоне отреагировали с некоторым раздражением на последние заявления в ЕС о том, что Евросоюз оставляет открытой дверь для Великобритании.
"В статье 50 (Договора о ЕС - ИФ) говорится, что они могут выйти. У них есть такая возможность. Но, согласно статье 49, они могут вернуться. И пусть они не перекладывают свою ошибку на других", - сказал глава Еврокомиссии.
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