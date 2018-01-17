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Дальнее зарубежье 17.01.2018 18:05

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону Конгресс сирийского национального диалога в Сочи и обстановку в Сирии, сообщает МИД РФ.

"Министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте российского МИД по итогам телефонного разговора министров.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями", - отметили на Смоленской площади.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]