Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку Конгресса сирийского нацдиалога и режим прекращения огня в зонах деэскалации

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону Конгресс сирийского национального диалога в Сочи и обстановку в Сирии, сообщает МИД РФ.

"Министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте российского МИД по итогам телефонного разговора министров.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями", - отметили на Смоленской площади.