Еврокомиссия весной подготовит документ по борьбе с дезинформацией

Доклад рабочей группы экспертов Еврокомиссии по противодействию ложным новостям ожидается в марте, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

"Эта группа соберется еще дважды до публикации своего доклада, который мы ожидаем в марте и который послужит основой для размышлений в Европейской комиссии в ходе подготовки соответствующего документа. Он должен быть опубликован в апреле и посвящен ложным новостям и дезинформации онлайн", - сказал А.Винтерштейн в среду на брифинге в Брюсселе.

Представитель ЕК уточнил, что проблемой борьбы с дезинформацией в ЕС занимаются как службы, ответственные за внешнюю политику, так и те, которые занимаются внутренней.

В свою очередь Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини отметила, что Евросоюз проявляет большую активность в борьбе против дезинформации, и эта работа ведется с 2015 года. "Целевая группа East StratCom была создана в рамках Европейской внешнеполитической службы", - напомнила пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, одной из целей этой группы является привлечение внимания общественного мнения к такого типа ложной информации. "Эта группа продолжает работу. Есть специальный интернет-сайт по такого рода вопросам. Ясно, что это часть мандата East StratCom. И этот мандат, как вы знаете, был поручен Европейским советом", - сказала М.Коцьянчич.

Она отвечала на вопрос о деятельности в ЕС, связанной с противодействием "российской пропаганде" и российскому "вмешательству в выборы", которую в среду в Страсбурге будет обсуждать Европейский парламент.