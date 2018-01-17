В НАТО положительно оценили ход реформирования украинской армии

Украина доилась существенного прогресса в реформировании вооруженных сил, заявил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел

"Начальники генштабов (стран НАТО - ИФ) отметили, что перед Украиной стоит задача - провести реформы в сфере безопасности и обороны и, вместе с этим, восстановить территориальную целостность страны. Они также признали, прогресс, достигнутый в сфере реформ вооруженных сил Украины, и отметили свою приверженность дальнейшему содействию улучшения потенциала и способности к взаимодействию украинских вооруженных сил", - сказал П.Павел в среду на пресс-конференции после сессии Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов в Брюсселе.