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Дальнее зарубежье 17.01.2018 19:14

В НАТО положительно оценили ход реформирования украинской армии

Украина доилась существенного прогресса в реформировании вооруженных сил, заявил председатель Военного комитета НАТО Петр Павел

"Начальники генштабов (стран НАТО - ИФ) отметили, что перед Украиной стоит задача - провести реформы в сфере безопасности и обороны и, вместе с этим, восстановить территориальную целостность страны. Они также признали, прогресс, достигнутый в сфере реформ вооруженных сил Украины, и отметили свою приверженность дальнейшему содействию улучшения потенциала и способности к взаимодействию украинских вооруженных сил", - сказал П.Павел в среду на пресс-конференции после сессии Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов в Брюсселе.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, АРМИЯ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]