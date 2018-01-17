Сеул и Пхеньян в среду согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи", сообщает в среду южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Кроме того, стороны договорились выставить на Олимпиаде объединенную женскую команду по хоккею.

По данным Уай-Ти-Эн, КНДР собирается отправить на Олимпийские игры команду поддержки в составе 230 человек, а также 30 мастеров боевого искусства тхэквондо. При этом северокорейская делегация должна будет прибыть на место проведения соревнований наземным путем.

Уай-Ти-Эн также сообщает, что перед началом Олимпиады стороны проведут культурные мероприятия на горе Кымгансан в Северной Корее и совместные лыжные тренировки на курорте Масикрён на северокорейской территории.

Представители Пхеньяна и Сеула ранее в среду провели рабочие переговоры по участию спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.