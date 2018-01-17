Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0827 RUR   0.0301 GBR   2.3425 TRY   0.4471

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 19 Янв 12° 20 Янв

Дальнее зарубежье 17.01.2018 19:03

Сеул и Пхеньян договорились провести свои делегации на церемонии открытия ОИ под флагом "объединенной Кореи" - СМИ

Сеул и Пхеньян в среду согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи", сообщает в среду южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Кроме того, стороны договорились выставить на Олимпиаде объединенную женскую команду по хоккею.

По данным Уай-Ти-Эн, КНДР собирается отправить на Олимпийские игры команду поддержки в составе 230 человек, а также 30 мастеров боевого искусства тхэквондо. При этом северокорейская делегация должна будет прибыть на место проведения соревнований наземным путем.

Уай-Ти-Эн также сообщает, что перед началом Олимпиады стороны проведут культурные мероприятия на горе Кымгансан в Северной Корее и совместные лыжные тренировки на курорте Масикрён на северокорейской территории.

Представители Пхеньяна и Сеула ранее в среду провели рабочие переговоры по участию спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ОЛИМПИАДА, ФЛАГ


Похожие новости


Президент Южной Кореи поддерживает идею единой корейской женской хоккейной команды на Олимпиаде Трамп заявил, что ему нравится ситуация с переговорами между Пхеньяном и Сеулом Президент Южной Кореи готов к переговорам с северокорейским лидером Ким Чен Ыном Внешние игроки не должны вмешиваться в начавшиеся прямые переговоры КНДР и Южной Кореи, чтобы не навредить - Косачев Северокорейский солдат бежал в Южную Корею Сеул не отказывается от собственных мер решения северокорейской проблемы - глава МИД Южной Кореи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]