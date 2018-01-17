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Дальнее зарубежье 17.01.2018 19:40

Число китайских туристов в мире достигнет 200 млн к 2021 году, прогнозируют эксперты

Число путешествующих по миру китайских туристов к 2021 году достигнет 200 млн, сообщает британское издание Daily Mail.

"Свыше 135 млн международных путешествий совершили граждане Китая в 2016 году. Быстрый рост числа туристов, выезжающих за рубеж, начался в этой стране с 2010 года, и большинство экспертов согласны с тем, что 200 миллионов китайцев будут путешествовать за границу каждый год к 2021 году", - говорится в сообщении.

Китайцы не только выезжают за границу во все большем количестве, они тратят гораздо больше денег, чем граждане других стран (в пять раз больше, чем, например, британцы). Венеция и Барселона в этом году оказались настолько переполнены зарубежными туристами, в том числе, из Китая, что местные жители вышли на улицы, чтобы выразить протест против растущего туристического натиска.

Ранее сообщалось, что в среднем на каждую сотню китайцев в прошлом году приходилось 370 турпоездок. Число туристических поездок в пределах КНР в 2017 году превысило 5 млрд. Доходы от внутреннего туризма подскочили более чем вдвое за пять лет - до 4,57 трлн юаней.

Россию в рамках безвизового обмена с января по сентябрь 2017 года посетили почти 850 тыс. китайских туристов, что на 24% больше, чем за тот же период прошлого года.

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Тэги: КИТАЙ, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]