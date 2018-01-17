Баку приветствует призыв генсека ООН по интенсификации деятельности посредников по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку приветствует призыв генсека ООН Антониу Гутерриша об интенсификации деятельности Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Мы приветствуем и поддерживаем призыв А.Гутерриша об интенсификации деятельности МГ ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наряду с существующими конфликтами в Европе»,- заявил Х.Гаджиев СМИ.
«Генсек правильно отметил, что невозможно оправдать нерешенность конфликтов на фоне имеющихся в Европе ресурсов, возможностей и институтов», - добавил он.
Х.Гаджиев напомнил, что результатом агрессивного армянского сепаратизма в конце 80-х годов 20 века в азербайджанском Нагорно-Карабахском регионе стала военная агрессия Армении против Азербайджана, что привело к оккупации 20% территорий и кровавой этнической чистке азербайджанцев.
«Продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий остается угрозой региональному миру и стабильности»,- отметил он.
Х.Гаджиев также отметил, что Армения продолжает игнорировать требования принятых резолюций Совета безопасности ООН по немедленному и безоговорочному освобождению азербайджанских территорий. «Подобная оккупационная политика Армении, попытки овладеть территориями путем применения силы, можно сравнить с презренным опытом 30-40 гг. XX века имевших место в Европе»,- подчеркнул официальный представитель МИД.
«Азербайджан будет продолжать прилагать совместные усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечения мира и безопасности в регионе на основе резолюций Совбеза ООН, определяющих мандат сопредседателей МГ ОБСЕ и Хельсинского Заключительного акта»,- добавил Х.Гаджиев.
Ф.Исазаде
Цены на нефть перешли к слабому росту, Brent подорожала до $69,25 за баррель
Citigroup повысил прогноз цены Brent в I квартале до $65 за баррель
Туркмения получила на месторождении Тагтабазар-1 промышленный приток газа
В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза
В Азербайджане за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано свыше 57 тыс. браков и более 13 тыс. разводов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек – МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Иракская армия передает контроль за безопасностью в Киркуке федеральной полиции
Пьяный полицейский на внедорожнике врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане
В Кишиневе пройдет встреча спикеров парламентов Грузии, Украины, Польши, Румынии и стран Балтии, заявляют в Киеве
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»