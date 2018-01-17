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Карабахский конфликт 17.01.2018 17:50

Баку приветствует призыв генсека ООН по интенсификации деятельности посредников по Карабаху – МИД Азербайджана

Баку приветствует призыв генсека ООН Антониу Гутерриша об интенсификации деятельности Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы приветствуем и поддерживаем призыв А.Гутерриша об интенсификации деятельности МГ ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта наряду с существующими конфликтами в Европе»,- заявил Х.Гаджиев СМИ.

«Генсек правильно отметил, что невозможно оправдать нерешенность конфликтов на фоне имеющихся в Европе ресурсов, возможностей и институтов», - добавил он.

Х.Гаджиев напомнил, что результатом агрессивного армянского сепаратизма в конце 80-х годов 20 века в азербайджанском Нагорно-Карабахском регионе стала военная агрессия Армении против Азербайджана, что привело к оккупации 20% территорий и кровавой этнической чистке азербайджанцев.

«Продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий остается угрозой региональному миру и стабильности»,- отметил он.

Х.Гаджиев также отметил, что Армения продолжает игнорировать требования принятых резолюций Совета безопасности ООН по немедленному и безоговорочному освобождению азербайджанских территорий. «Подобная оккупационная политика Армении, попытки овладеть территориями путем применения силы, можно сравнить с презренным опытом 30-40 гг. XX века имевших место в Европе»,- подчеркнул официальный представитель МИД.

«Азербайджан будет продолжать прилагать совместные усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обеспечения мира и безопасности в регионе на основе резолюций Совбеза ООН, определяющих мандат сопредседателей МГ ОБСЕ и Хельсинского Заключительного акта»,- добавил Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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