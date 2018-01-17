Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти заявил об активной работе по подготовке его встречи с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
"В сентябре мы разговаривали с генералом Герасимовым и договорились, что проведем встречу. В настоящее время ведется работа по ее организации", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе в среду.
К.Скапаротти отметил, что о деталях будет объявлено позже.
По его словам, переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ. "Мы должны убедиться, что никто не будет допускать неверные шаги и не будет неверно оценивать ситуацию", - подчеркнул он.
Ожидается, что встреча К.Скапаротти и В.Герасимова состоится в январе. 8 января издание BuzzFeed сообщало, что "крайне редкую на таком уровне" встречу планируется провести в Баку.
В апреле 2014 года НАТО в одностороннем порядке заморозила политический и военный диалог с Россией из-за ситуации на Украине и в Крыму. Однако в марте 2017 года состоялся телефонный разговор В.Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. Это был первый контакт высокого уровня между военными после принятия Советом НАТО решения о "заморозке" отношений с Россией. Также в течение двух лет не было ни одного заседания Совета Россия - НАТО (СРН). Однако, начиная с весны 2016 года, состоялись уже шесть заседаний СРН на разных уровнях.
В сентябре 2017 года в Баку состоялась личная встреча В.Герасимова и П.Павела. А уже через неделю В.Герасимов провел телефонный разговор с К.Скапаротти.
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