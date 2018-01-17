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Регион 17.01.2018 17:53

Иран не собирается проводить переговоры с европейцами по своей ракетной программе - глава Минобороны

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами опроверг сообщения о том, что Тегеран якобы положительно отреагировал на призывы начать переговоры с рядом европейских государств по поводу ракетной программы страны.

"У нас не было переговоров по поводу нашей ракетной программы, и мы не собираемся их проводить в будущем", - приводит слова министра иранское агентство "Тасним".

Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что внешнеполитические ведомства Германии, Великобритании и Франции при участии главы европейской дипломатии Федерики Могерини вскоре начнут переговоры с Тегераном по иранской ракетной программе.

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми также опроверг сообщение британской газеты "Файнэншл таймс" о том, что ряд европейских стран договорились провести "интенсивный и очень серьезный диалог" с Ираном о его ракетной программе.

"Исламская республика Иран не позволит ни одной стране вмешиваться в ее внутренние дела и оборонную политику, в особенности в ракетную программу", - подчеркнул Б.Касеми.

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Тэги: ИРАН, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]