Иран не собирается проводить переговоры с европейцами по своей ракетной программе - глава Минобороны

Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами опроверг сообщения о том, что Тегеран якобы положительно отреагировал на призывы начать переговоры с рядом европейских государств по поводу ракетной программы страны.

"У нас не было переговоров по поводу нашей ракетной программы, и мы не собираемся их проводить в будущем", - приводит слова министра иранское агентство "Тасним".

Ранее представитель МИД ФРГ заявил, что внешнеполитические ведомства Германии, Великобритании и Франции при участии главы европейской дипломатии Федерики Могерини вскоре начнут переговоры с Тегераном по иранской ракетной программе.

Пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми также опроверг сообщение британской газеты "Файнэншл таймс" о том, что ряд европейских стран договорились провести "интенсивный и очень серьезный диалог" с Ираном о его ракетной программе.

"Исламская республика Иран не позволит ни одной стране вмешиваться в ее внутренние дела и оборонную политику, в особенности в ракетную программу", - подчеркнул Б.Касеми.