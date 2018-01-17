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Представитель ЕС высказывает озабоченность происходящим в ЕАЭС

В ЕС существуют вопросы относительно того, насколько Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действительно является единым экономическим пространством, заявил в среду посол ЕС в России Маркус Эдерер.

По его словам, в Брюсселе есть немало критиков, и "раздаются голоса, что Евразийский экономический союз - это, по сути, российский доминион".

"Когда ЕС говорит о расширении сотрудничества, то обычно встаёт два вопроса: первый вопрос - это вопрос либерализма торгового режима в этой организации, с которой ЕС пытается строить сотрудничество. И здесь существует определённая озабоченность в Брюсселе относительно того, что происходит в Евразийском союзе", - сказал М.Эдерер, выступая на экспертной сессии в рамках Гайдаровского форума.

Он, в частности, упомянул "фактическую блокаду" в отношениях Казахстана и Киргизии. По словам М.Эдерера, подобного увидеть в Европе нельзя.

"Или, например, проблемы с поставками белорусского молока в Россию. Речь идёт о списке примерно из 3 тыс. продуктов, (которые) освобождены от таможенных тарифов, но это лишь одна треть из общей совокупности продуктов. Поэтому встаёт безусловный вопрос о том, в какой мере этот союз можно воспринимать подлинным единым экономическим пространством", - подчеркнул М.Эдерер.

Одновременно, говоря о различиях, он отметил, что 85% всего торгового оборота ЕАЭС приходится на внешнюю торговлю. М.Эдерер добавил, что в Евросоюзе это воспринимают с удивлением, так как в самом ЕС в данном случае ситуация прямо противоположная.

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Тэги: ЕС, ЕАЭС, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]