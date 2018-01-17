Представитель ЕС высказывает озабоченность происходящим в ЕАЭС

В ЕС существуют вопросы относительно того, насколько Евразийский экономический союз (ЕАЭС) действительно является единым экономическим пространством, заявил в среду посол ЕС в России Маркус Эдерер.
По его словам, в Брюсселе есть немало критиков, и "раздаются голоса, что Евразийский экономический союз - это, по сути, российский доминион".
"Когда ЕС говорит о расширении сотрудничества, то обычно встаёт два вопроса: первый вопрос - это вопрос либерализма торгового режима в этой организации, с которой ЕС пытается строить сотрудничество. И здесь существует определённая озабоченность в Брюсселе относительно того, что происходит в Евразийском союзе", - сказал М.Эдерер, выступая на экспертной сессии в рамках Гайдаровского форума.
Он, в частности, упомянул "фактическую блокаду" в отношениях Казахстана и Киргизии. По словам М.Эдерера, подобного увидеть в Европе нельзя.
"Или, например, проблемы с поставками белорусского молока в Россию. Речь идёт о списке примерно из 3 тыс. продуктов, (которые) освобождены от таможенных тарифов, но это лишь одна треть из общей совокупности продуктов. Поэтому встаёт безусловный вопрос о том, в какой мере этот союз можно воспринимать подлинным единым экономическим пространством", - подчеркнул М.Эдерер.
Одновременно, говоря о различиях, он отметил, что 85% всего торгового оборота ЕАЭС приходится на внешнюю торговлю. М.Эдерер добавил, что в Евросоюзе это воспринимают с удивлением, так как в самом ЕС в данном случае ситуация прямо противоположная.
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