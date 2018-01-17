В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 января 2018 года заработной платы ряда работников сферы образования
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
На основании распоряжения, сотрудникам учреждений профессионально-технического образования, прошедшим оценочную диагностику, будет увеличена еженедельная норма нагрузки в 1,5 раза, зарплата – в среднем 2 раза.
Ф.Исазаде
Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России
Баку приветствует призыв генсека ООН по интенсификации деятельности посредников по Карабаху – МИД Азербайджана
Азербайджан и Пакистан обсуждают план совместных мероприятий армий двух стран в 2018 году
Цены на нефть перешли к слабому росту, Brent подорожала до $69,25 за баррель
Citigroup повысил прогноз цены Brent в I квартале до $65 за баррель
Туркмения получила на месторождении Тагтабазар-1 промышленный приток газа
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Иракская армия передает контроль за безопасностью в Киркуке федеральной полиции
Пьяный полицейский на внедорожнике врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане
В Кишиневе пройдет встреча спикеров парламентов Грузии, Украины, Польши, Румынии и стран Балтии, заявляют в Киеве
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»