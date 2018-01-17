В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о повышении с 1 января 2018 года заработной платы ряда работников сферы образования

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.

На основании распоряжения, сотрудникам учреждений профессионально-технического образования, прошедшим оценочную диагностику, будет увеличена еженедельная норма нагрузки в 1,5 раза, зарплата – в среднем 2 раза.

Ф.Исазаде