Македония вернулась к вопросу о смене официального названия страны в ООН

Македония снова подняла вопрос о переименовании страны в ООН в надежде добиться компромисса в переговорах с Грецией, рассказал в интервью греческим телеканалам специальный посланник США по вопросу переименования Македонии Мэттью Нимец.

На данный момент официальной название Македонии в ООН - Бывшая югославская республика Македония. Страна с 1991 года претендует на переименование в Македонию, однако Греция выступает против подобного шага.

"Я считаю, что граждане обеих стран (Греции и Македонии - ИФ) готовы услышать варианты решения данного вопроса, соответствующие национальным интересам с элементом компромисса, что позволит решить проблему", - сказал М.Нимец в интервью греческому телевидению.

"Более 100 стран официально признают наименование "Республика Македония"... Название "Македония" ассоциируется с этой страной, и я думаю, нам удастся найти решение, которое удовлетворит требования как Греции, так и ее соседей на севере", - уточнил он.

Греция настаивает, что использование названия "Македония" указывает на территориальные претензии Скопье на одноименный регион на севере Греции.