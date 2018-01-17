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Дальнее зарубежье 17.01.2018 19:05

Македония вернулась к вопросу о смене официального названия страны в ООН

Македония снова подняла вопрос о переименовании страны в ООН в надежде добиться компромисса в переговорах с Грецией, рассказал в интервью греческим телеканалам специальный посланник США по вопросу переименования Македонии Мэттью Нимец.

На данный момент официальной название Македонии в ООН - Бывшая югославская республика Македония. Страна с 1991 года претендует на переименование в Македонию, однако Греция выступает против подобного шага.

"Я считаю, что граждане обеих стран (Греции и Македонии - ИФ) готовы услышать варианты решения данного вопроса, соответствующие национальным интересам с элементом компромисса, что позволит решить проблему", - сказал М.Нимец в интервью греческому телевидению.

"Более 100 стран официально признают наименование "Республика Македония"... Название "Македония" ассоциируется с этой страной, и я думаю, нам удастся найти решение, которое удовлетворит требования как Греции, так и ее соседей на севере", - уточнил он.

Греция настаивает, что использование названия "Македония" указывает на территориальные претензии Скопье на одноименный регион на севере Греции.

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Тэги: МАКЕДОНИЯ, ООН, ГРЕЦИЯ, НАЗВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]