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Китайский Чунцин стремится стать 3-м по величине центром торговли кофе в мире

Центр торговли кофе, созданный в городе Чунцин на юго-западе Китая в июне 2016 года, в 2017 года стал крупнейшим в стране, сообщает агентство "Синьхуа".

В настоящее время два крупнейших в мире центра фьючерсной торговли кофе находятся соответственно в Лондоне и Нью-Йорке, а Чунцин стремится завоевать титул третьего, заявил гендиректор Чунцинского центра торговли кофе Пэн Дэ.

В 2017 году объемы торговли кофе в Чунцине выросли на 137,8%, до 9,7 млрд юаней. За все время существования центра они составляют более 13 млрд юаней (около $2 млрд). На конец 2017 года членство в Чунцинском центре торговли кофе получили более 300 китайских и зарубежных предприятий.

Чунцин - город центрального подчинения, считается самым большим городом по площади в Китае и мире в целом. Его население превышает 30 млн человек, по некоторым оценкам, приближается к 40 млн человек.

Хотя Чунцин не является традиционным производителем кофе, он соседствует с крупнейшим в Китае регионом по производству кофе - провинцией Юньнань. Более того, Чунцин находится на стыке активно развивающихся Экономического пояса Шелкового пути и Экономического пояса реки Янцзы, здесь расположены узлы водного, железнодорожного и авиационного транспорта, а также три контрольно-пропускных пункта первой государственной категории и беспошлинная зона. Из Чунцина в немецкий город Дуйсбург по маршруту "Китай-Европа" следуют грузовые поезда.

Объем потребления кофе в Китае растет с каждым годом со среднегодовыми темпами более чем 20%. Предполагается, что к 2020 году масштабы китайского рынка кофе превысят 600 млрд юаней.

По совокупной стоимости фьючерсов кофе является вторым из наиболее активно торгуемых товаров на международном рынке после нефти и нефтепродуктов.

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Тэги: КИТАЙ, КОФЕ, ТОРГОВЛЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]