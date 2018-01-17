Пхеньян направит на Олимпийские игры делегацию из 550 человек

КНДР собирается направить на Олимпийские игры в Пхенчхан делегацию из 550 человек, сообщает в среду британская газета "Индепендент".
По ее данным, делегация будет включать команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов. Делегация КНДР начнет прибывать в Южную Корею 25 января.
Ранее южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщил, что Сеул и Пхеньян в среду согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи".
Кроме того, стороны договорились выставить на Олимпиаде объединенную женскую команду по хоккею.
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.
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