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Пхеньян направит на Олимпийские игры делегацию из 550 человек

КНДР собирается направить на Олимпийские игры в Пхенчхан делегацию из 550 человек, сообщает в среду британская газета "Индепендент".

По ее данным, делегация будет включать команду поддержки в составе 230 человек, 30 мастеров боевого искусства тхэквондо и 140 артистов. Делегация КНДР начнет прибывать в Южную Корею 25 января.

Ранее южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн сообщил, что Сеул и Пхеньян в среду согласились на то, чтобы делегации Южной Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр прошли вместе, под флагом "объединенной Кореи".

Кроме того, стороны договорились выставить на Олимпиаде объединенную женскую команду по хоккею.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.

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Тэги: КНДР, ОЛИМПИАДА, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]