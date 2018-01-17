Курс биткойна опустился ниже $10000

Курс биткойна в среду опустился ниже отметки в $10000.
Таким образом, стоимость криптовалюты по сравнению с максимумом, зафиксированным лишь месяц назад, упала вдвое.
Согласно данным CoinDesk на 18:00 мск, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по итогам предыдущей сессии. Во вторник криптовалюта потеряла четверть стоимости.
Курс биткойна опустился ниже отметки в $10000 впервые с 1 декабря 2017 года. 18 декабря он поднимался до рекордных $19511.
Снижение курса биткойна связано с опасениями ужесточения регуляторами подхода к рынку криптовалют в Южной Корее и других странах мира, пишет MarketWatch.
Ранее министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна заявил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.
Более 200 тыс. фанатов криптовалюты в Южной Корее уже подписали петицию к властям страны остановить наступление на этот рынок.
Как пишет CNBC, правительству страны, вероятно, придется ответить на эту петицию, учитывая существенное количество собранных подписей.
"Поток новостей ухудшает настрой инвесторов, при этом мощного катализатора роста рынка также нет, - отмечает аналитик IG Крис Уэстон. - Понижательные риски сохраняются, в то время как ралли обычно прерываются спадами".
Январские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CME подешевели в среду на 14,4% - до $9555, аналогичные фьючерсы на CBOE подешевели на 14%, до $9510.
Курс Ethereum на торгах в среду опустился на 27%, до $812,33.
Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России
Баку приветствует призыв генсека ООН по интенсификации деятельности посредников по Карабаху – МИД Азербайджана
Азербайджан и Пакистан обсуждают план совместных мероприятий армий двух стран в 2018 году
В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза
В Азербайджане за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано свыше 57 тыс. браков и более 13 тыс. разводов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек – МВД
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Иракская армия передает контроль за безопасностью в Киркуке федеральной полиции
Пьяный полицейский на внедорожнике врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане
В Кишиневе пройдет встреча спикеров парламентов Грузии, Украины, Польши, Румынии и стран Балтии, заявляют в Киеве
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»