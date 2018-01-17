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Финансы 17.01.2018 19:11

Курс биткойна опустился ниже $10000

Курс биткойна в среду опустился ниже отметки в $10000.

Таким образом, стоимость криптовалюты по сравнению с максимумом, зафиксированным лишь месяц назад, упала вдвое.

Согласно данным CoinDesk на 18:00 мск, курс биткойна составляет $9469,64, что на 17% ниже уровня по итогам предыдущей сессии. Во вторник криптовалюта потеряла четверть стоимости.

Курс биткойна опустился ниже отметки в $10000 впервые с 1 декабря 2017 года. 18 декабря он поднимался до рекордных $19511.

Снижение курса биткойна связано с опасениями ужесточения регуляторами подхода к рынку криптовалют в Южной Корее и других странах мира, пишет MarketWatch.

Ранее министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна заявил о возможности запрета деятельности криптовалютных бирж в стране.

Более 200 тыс. фанатов криптовалюты в Южной Корее уже подписали петицию к властям страны остановить наступление на этот рынок.

Как пишет CNBC, правительству страны, вероятно, придется ответить на эту петицию, учитывая существенное количество собранных подписей.

"Поток новостей ухудшает настрой инвесторов, при этом мощного катализатора роста рынка также нет, - отмечает аналитик IG Крис Уэстон. - Понижательные риски сохраняются, в то время как ралли обычно прерываются спадами".

Январские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CME подешевели в среду на 14,4% - до $9555, аналогичные фьючерсы на CBOE подешевели на 14%, до $9510.

Курс Ethereum на торгах в среду опустился на 27%, до $812,33.

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Тэги: БИТКОЙН, КУРС, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]