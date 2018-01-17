Туркмения получила на месторождении Тагтабазар-1 промышленный приток газа

Управление "Марынефтегазразведка" Государственной корпорации "Туркменгеология" получило приток природного газа на разведочной скважине N16 на месторождении Тагтабазар-1, расположенном на территории Марыйского велаята (области)/
Как сообщает электронная газета нефтегазового комплекса страны, запасы углеводородного сырья были обнаружены на глубине 1924-1920 метров и 1951-1942 метров. При проектной глубине скважины в 3779 метров буровики пробурили на глубину в 4109 метров.
Согласно подсчетам специалистов Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз" суточный дебит на скважине составил около 120 тыс. кубометров природного газа и 13 кубометров газового конденсата.
В настоящее время управление "Марынефтегазразведка" продолжают буровые работы на скважине N1 площади Гобек, где уже пробурено 2038 метров.
В сообщении говорится, что в 2018 году специалисты управления также приступили к буровым работам на 1-й скважине месторождения Южный Джурджи.
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