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ТЭК 17.01.2018 19:17

Туркмения получила на месторождении Тагтабазар-1 промышленный приток газа

Управление "Марынефтегазразведка" Государственной корпорации "Туркменгеология" получило приток природного газа на разведочной скважине N16 на месторождении Тагтабазар-1, расположенном на территории Марыйского велаята (области)/

Как сообщает электронная газета нефтегазового комплекса страны, запасы углеводородного сырья были обнаружены на глубине 1924-1920 метров и 1951-1942 метров. При проектной глубине скважины в 3779 метров буровики пробурили на глубину в 4109 метров.

Согласно подсчетам специалистов Научно-исследовательского института природного газа Государственного концерна "Туркменгаз" суточный дебит на скважине составил около 120 тыс. кубометров природного газа и 13 кубометров газового конденсата.

В настоящее время управление "Марынефтегазразведка" продолжают буровые работы на скважине N1 площади Гобек, где уже пробурено 2038 метров.

В сообщении говорится, что в 2018 году специалисты управления также приступили к буровым работам на 1-й скважине месторождения Южный Джурджи.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ГАЗ, СКВАЖИНА, ПРИТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]