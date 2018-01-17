Citigroup повысил прогноз цены Brent в I квартале до $65 за баррель

Аналитики Citigroup повысили прогноз средней цены марки Brent в первом квартале до $65 за баррель, во втором квартале - до $58 за баррель.

"Поддерживающий фон, вероятно, будет сохраняться в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении банка, которое цитирует агентство Bloomberg.

Эксперты Goldman Sachs ранее заявили, что ралли на нефтом рынке сохранится.

Снижение запасов сырья в мире вместе с увеличением спроса и хорошим выполнением странами ОПЕК+ обязательств по ограничению добычи способствуют повышению цен. Это означает, что котировки фьючерсов на нефть в Лондоне и Нью-Йорке могут превысить прогнозы банка, отмечается в обзоре Goldman Sachs.

Хотя рост цен может в конечном счете подтолкнуть производителей к повышению добычи, это не окажет существенного воздействия на котировки фьючерсов ближайшего месяца поставки, написали аналитики. Причина в том, что снижение запасов усилит уровень бэквордации, когда долгосрочные контракты стоят дешевле более коротких фьючерсов.

"Хотя мы ожидаем, что цены на долгосрочные контракты снизятся с текущих уровней в связи с ростом активности производителей и увеличением объемов хеджирования на 2019 год, это может оказать ограниченное воздействие на спотовые цены, поскольку снижение запасов усилит бэквордацию, - полагают аналитики Goldman Sachs. - Следовательно, мы видим усиление повышательного давления на наши прогнозы, которые составляют $62 за баррель для Brent и $57,5 за баррель для WTI в ближайшие месяцы".

На прошлой неделе аналитики BMI улучшили прогноз цен на нефть Brent в текущем году до $65 за баррель с $57 за баррель.

Базовая оценка Barclays для WTI на 2018 год составляет $55-58 за баррель. Эксперты банка не ожидают дефицита поставок, который привел бы к подъему котировок до $80 за баррель. По их мнению, текущая нехватка предложения на рынке вряд ли сохранится, учитывая рост добычи в США и возобновления рады прерывавшихся поставок, в частности, в Северном море.

Основным риском Barclays называет Венесуэлу, где производство, как ожидается, упадет до 1,6 млн баррелей в сутки к концу этого года, а потенциально может рухнуть и до 1 млн б/с.