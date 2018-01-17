Цены на нефть перешли к слабому росту, Brent подорожала до $69,25 за баррель

Цены на нефть, опускавшиеся в течение дня в среду, перешли к слабому росту.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 выросла на $0,1 (0,14%) - до $69,25 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $63,74 за баррель.
Поддержку рынку оказало заявление министра нефти Кувейта Бахита аль-Рашиди о том, что страны ОПЕК+ не будут обсуждать условия выхода из соглашения об ограничении добычи нефти на встрече в Омане, запланированной на предстоящие выходные.
"У нас вообще нет планов обсуждать какую-либо стратегию выхода из соглашения, - цитирует Б.аль-Рашиди агентство Bloomberg. - Мы привержены сокращению добычи до конца года в соответствии с действующим соглашением".
Ранее он заявил, что страны ОПЕК+ в декабре выполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти на 125%. По итогам предыдущего месяца этот показатель, по данным ОПЕК, составлял 122%.
Во вторник Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 0,9%, что эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли на фоне значительного подъема рынка за предыдущие дни.
Внимание рынка направлено на отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей за минувшую неделю, который будет обнародован в четверг.
Согласно прогнозу Price Futures Group, запасы нефти в США по итогам прошлой недели уменьшились на 3,5 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.
Трейдеры сфокусированы на показателях добычи нефти в США, которая, согласно предыдущему отчету, существенно снизилась, пишет MarketWatch.
На прошлой неделе Минэнерго сообщило о сокращении нефтедобычи в стране на 290 тыс. баррелей в сутки (б/с).
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