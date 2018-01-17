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Регион 17.01.2018 20:21

Грузия заверила НАТО, что не сократит присутствие своих военных в Афганистане в 2018 г

Грузинская сторона на состоявшемся в Брюсселе заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов заверила представителей Североатлантического альянса, что численность грузинских военнослужащих, принимающих участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, останется без изменений в 2018 году, сообщает в среду пресс-служба министерства обороны Грузии.

По данным пресс-службы, участие в заседании принял глава генштаба вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая.

Как отметили в ведомстве, на заседании также были затронуты темы реформ в сфере обороны Грузии и планы будущего сотрудничества страны с НАТО.

На сегодняшний день в Афганистане находятся около 870 грузинских военнослужащих.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]