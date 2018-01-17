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Дальнее зарубежье 17.01.2018 21:40

Иракская армия передает контроль за безопасностью в Киркуке федеральной полиции

Федеральная полиция Ирака примет от вооруженных сил страны полномочия по контролю за безопасностью в городе Киркук, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".

Как заявил глава комитета по безопасности областного совета Киркука Азад Джабари, для обеспечения безопасности в Киркуке и Туз-Хурмату будут направлены два подразделения федеральной полиции, подчиняющейся не министерству обороны, а МВД.

Иракские войска взяли под контроль ситуацию в Киркуке в октябре 2017 года, через месяц после референдума о независимости Иракского Курдистана.

бф ар об

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, КИРКУК, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]