Иракская армия передает контроль за безопасностью в Киркуке федеральной полиции

Федеральная полиция Ирака примет от вооруженных сил страны полномочия по контролю за безопасностью в городе Киркук, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".

Как заявил глава комитета по безопасности областного совета Киркука Азад Джабари, для обеспечения безопасности в Киркуке и Туз-Хурмату будут направлены два подразделения федеральной полиции, подчиняющейся не министерству обороны, а МВД.

Иракские войска взяли под контроль ситуацию в Киркуке в октябре 2017 года, через месяц после референдума о независимости Иракского Курдистана.

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