Пьяный полицейский на внедорожнике врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане

Нетрезвый сотрудник полиции, управляя автомобилем Porsche Cayenne, врезался в забор столичной резиденции президента Казахстана, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.
"17 января около 3:20 (аст) инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne (госномер 420 ULA 01), совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", - сообщили в пресс-службе.
По ее информации, во время аварии в салоне автомашины также находился командир взвода отдельного специализированного батальона управления административной полиции ДВД Астаны капитан полиции Г.Джумахметов, являющийся владельцем автомашины.
"После ДТП Г.Джумахметов скрылся с места происшествия. Управлением собственной безопасности ДВД Астаны начато служебное расследование", - уточнили в ведомстве.
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