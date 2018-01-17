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СНГ 17.01.2018 21:23

Пьяный полицейский на внедорожнике врезался в забор резиденции президента Казахстана в Астане

Нетрезвый сотрудник полиции, управляя автомобилем Porsche Cayenne, врезался в забор столичной резиденции президента Казахстана, подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.

"17 января около 3:20 (аст) инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Е.Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne (госномер 420 ULA 01), совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, во время аварии в салоне автомашины также находился командир взвода отдельного специализированного батальона управления административной полиции ДВД Астаны капитан полиции Г.Джумахметов, являющийся владельцем автомашины.

"После ДТП Г.Джумахметов скрылся с места происшествия. Управлением собственной безопасности ДВД Астаны начато служебное расследование", - уточнили в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЗИДЕНЦИЯ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]