Еврокомиссия приняла программу обучения граждан цифровым навыкам

Еврокомиссия приняла программу активного обучения граждан ЕС ключевым и цифровым навыкам, необходимым для современной экономики. Они будут прививаться в сочетании с европейскими ценностями и знанием функционирования ЕС, говорится в распространенном в среду коммюнике Еврокомиссии.

Цифровые навыки связаны с применением компьютеров и интернета, а "ключевая компетенция" в экономическом смысле - это область, в которой организация или работник достигли наибольших успехов и в которой они специализируются.

Главы государств и правительств стран ЕС решили разработать такой проект на саммите в Гётеборге 17 ноября 2017 г.

Эта инициатива призвана "уменьшить социально-экономическое неравенство при сохранении конкурентоспособности в целях строительства более единой, более сильной и демократической Европы", говорится в коммюнике.

Брюссель признает реальный разрыв в обладании цифровыми навыками среди жителей в ЕС. Сообщается, что 90 процентов будущих рабочих мест требуют определенного уровня цифровой грамотности, но 44 процента европейцев не имеют базовых цифровых навыков.

План действий в области цифрового образования, который предлагает Еврокомиссия, призван помочь гражданам союза, его образовательным учреждениям лучше адаптироваться к жизни и работе во все более цифровом обществе, говорится в коммюнике.