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Дальнее зарубежье 18.01.2018 09:12

Еврокомиссия приняла программу обучения граждан цифровым навыкам

Еврокомиссия приняла программу активного обучения граждан ЕС ключевым и цифровым навыкам, необходимым для современной экономики. Они будут прививаться в сочетании с европейскими ценностями и знанием функционирования ЕС, говорится в распространенном в среду коммюнике Еврокомиссии.

Цифровые навыки связаны с применением компьютеров и интернета, а "ключевая компетенция" в экономическом смысле - это область, в которой организация или работник достигли наибольших успехов и в которой они специализируются.

Главы государств и правительств стран ЕС решили разработать такой проект на саммите в Гётеборге 17 ноября 2017 г.

Эта инициатива призвана "уменьшить социально-экономическое неравенство при сохранении конкурентоспособности в целях строительства более единой, более сильной и демократической Европы", говорится в коммюнике.

Брюссель признает реальный разрыв в обладании цифровыми навыками среди жителей в ЕС. Сообщается, что 90 процентов будущих рабочих мест требуют определенного уровня цифровой грамотности, но 44 процента европейцев не имеют базовых цифровых навыков.

План действий в области цифрового образования, который предлагает Еврокомиссия, призван помочь гражданам союза, его образовательным учреждениям лучше адаптироваться к жизни и работе во все более цифровом обществе, говорится в коммюнике.

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Тэги: ЕС, ПРОГРАММА, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]