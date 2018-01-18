Еврокомиссия приняла программу обучения граждан цифровым навыкам

Еврокомиссия приняла программу активного обучения граждан ЕС ключевым и цифровым навыкам, необходимым для современной экономики. Они будут прививаться в сочетании с европейскими ценностями и знанием функционирования ЕС, говорится в распространенном в среду коммюнике Еврокомиссии.
Цифровые навыки связаны с применением компьютеров и интернета, а "ключевая компетенция" в экономическом смысле - это область, в которой организация или работник достигли наибольших успехов и в которой они специализируются.
Главы государств и правительств стран ЕС решили разработать такой проект на саммите в Гётеборге 17 ноября 2017 г.
Эта инициатива призвана "уменьшить социально-экономическое неравенство при сохранении конкурентоспособности в целях строительства более единой, более сильной и демократической Европы", говорится в коммюнике.
Брюссель признает реальный разрыв в обладании цифровыми навыками среди жителей в ЕС. Сообщается, что 90 процентов будущих рабочих мест требуют определенного уровня цифровой грамотности, но 44 процента европейцев не имеют базовых цифровых навыков.
План действий в области цифрового образования, который предлагает Еврокомиссия, призван помочь гражданам союза, его образовательным учреждениям лучше адаптироваться к жизни и работе во все более цифровом обществе, говорится в коммюнике.
Президент Алиев выступит 23 января на форуме в Давосе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России
SOCAR в 2017г увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 8%
Производство автобензина в Азербайджане в 2017г увеличилось на 5%
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2017г снизилась почти на 19%
Более 50 человек сгорели в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало 2018г составляет $121
В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»