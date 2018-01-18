Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0827 RUR   0.0301 GBR   2.3425 TRY   0.4471

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2018 09:13

Тиллерсон назвал главные цели США в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал пять главных целей США в Сирии, среди которых окончательное поражение "Исламского государства" и уменьшение влияния Ирана.

Выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, госсекретарь сообщил о пяти целях, которые США хотят достигнуть в Сирии: полное поражение ИГИЛ, разрешение конфликта в рамках Женевского процесса под эгидой ООН, уменьшение влияния Ирана, достижение условий для добровольного возращения беженцев и освобождение страны от оружия массового уничтожения.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа реализует новую стратегию (по Сирии -ИФ) для достижения этих целей. Она заключается значительной степени в расширении дипломатических действий в связи с продолжающимися военными успехами. Наши дипломатические усилия будут характеризоваться инициативами по стабилизации и новым акцентом на политическом урегулировании сирийского конфликта", - заявил он.

По словам Р.Тиллерсона, "в настоящее время ИГИЛ уже стоит одной ногой в могиле, и американское военное присутствие позволит оказаться там второй ноге".

"ИГИЛ в значительно степени, но не полностью разгромлен", - добавил он.

Госсекретарь отметил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, которое сконцентрировано на том, чтобы ИГИЛ снова не появился.

"Для национальных интересов США важно сохранять военное и дипломатическое присутствие в Сирии, чтобы помочь завершить конфликт в стране", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, СИРИЯ, ЦЕЛИ


Похожие новости


Тиллерсон в выступлении в Гуверовском институте обозначит линию США в отношении Сирии Тиллерсон заявил, что гордится проводимой США при Трампе внешней политикой США готовы сотрудничать с Россией, но нормальные отношения невозможны до решения украинской проблемы - Тиллерсон Тиллерсон с 4 по 8 ноября посетит Брюссель, Вену и Париж Госсекретарь США заявил о необходимости свободных и справедливых выборов в Зимбабве США надеются на дипломатию в разрешении ситуации на Корейском полуострове, но продолжат оказывать давление на Северную Корею - Тиллерсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]