Тиллерсон: подконтрольные сирийским властям районы не получат международную помощь на восстановление

США и Евросоюз не хотят помогать в восстановлении районов, которые контролируют сирийские власти, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США, Евросоюз и региональные партнеры не будут предоставлять никаким районам, которые находятся под контролем режима Асада (президента Сирии - ИФ), международную помощь на восстановление", - сказал он, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Р.Тиллерсон подчеркнул, как только "режим Асада покинет власть", "США будут с радостью способствовать нормализации экономических отношений между Сирией и другими странами".

Он призвал все страны "оказывать экономическое давление" на Б.Асада в восстановлении Сирии после политического перехода.

Р.Тиллерсон также напомнил, что Дамаск контролирует примерно 50 % территории Сирии.