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Дальнее зарубежье 18.01.2018 09:26

Тиллерсон: подконтрольные сирийским властям районы не получат международную помощь на восстановление

США и Евросоюз не хотят помогать в восстановлении районов, которые контролируют сирийские власти, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"США, Евросоюз и региональные партнеры не будут предоставлять никаким районам, которые находятся под контролем режима Асада (президента Сирии - ИФ), международную помощь на восстановление", - сказал он, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Р.Тиллерсон подчеркнул, как только "режим Асада покинет власть", "США будут с радостью способствовать нормализации экономических отношений между Сирией и другими странами".

Он призвал все страны "оказывать экономическое давление" на Б.Асада в восстановлении Сирии после политического перехода.

Р.Тиллерсон также напомнил, что Дамаск контролирует примерно 50 % территории Сирии.

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Тэги: США, СИРИЯ, ПОМОЩЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]