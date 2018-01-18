Тиллерсон: подконтрольные сирийским властям районы не получат международную помощь на восстановление

США и Евросоюз не хотят помогать в восстановлении районов, которые контролируют сирийские власти, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"США, Евросоюз и региональные партнеры не будут предоставлять никаким районам, которые находятся под контролем режима Асада (президента Сирии - ИФ), международную помощь на восстановление", - сказал он, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии.
Р.Тиллерсон подчеркнул, как только "режим Асада покинет власть", "США будут с радостью способствовать нормализации экономических отношений между Сирией и другими странами".
Он призвал все страны "оказывать экономическое давление" на Б.Асада в восстановлении Сирии после политического перехода.
Р.Тиллерсон также напомнил, что Дамаск контролирует примерно 50 % территории Сирии.
Президент Алиев выступит 23 января на форуме в Давосе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России
SOCAR в 2017г увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 8%
Производство автобензина в Азербайджане в 2017г увеличилось на 5%
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2017г снизилась почти на 19%
Более 50 человек сгорели в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало 2018г составляет $121
В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»