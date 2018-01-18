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Дальнее зарубежье 18.01.2018 09:58

Представитель Белого дома: у США есть открытые каналы коммуникации с КНДР

У США есть открытые каналы коммуникации с Северной Кореей, сообщил глава аппарата Белого дома Джон Келли.

"Существуют открытые каналы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Дж. Келли отказался давать комментарий, были ли прямые контакты между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я бы предпочел не комментировать", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон также ушел от ответа на похожий вопрос в ходе пресс-конференции в Ванкувере после встречи по КНДР. "В этой ситуации есть некоторые элементы, которые я комментировать не буду. Не думаю, что в этом есть смысл", - сказал Р.Тиллерсон.

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Тэги: США, КЕЛЛИ, КНДР, КОММУНИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]