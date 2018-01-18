Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0827 RUR   0.0301 GBR   2.3425 TRY   0.4471

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 20 Янв 21 Янв

Дальнее зарубежье 18.01.2018 10:01

Тиллерсон уверен, что КНДР будет вынуждена пойти на переговоры с США, ждут подтверждения от лидера Северной Кореи

Под давлением со стороны США Северная Корея рано или поздно будет вынуждена пойти на переговоры с Вашингтоном, считает американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Р.Тиллерсон на конференции в Стэнфордском университете пояснил, что к этому Северную Корею подталкивает тяжелая экономическая ситуация, крайняя нехватка в стране продовольствия и горючего.

Тем не менее, по словам дипломата, США не намерены торопить события.

"Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) должен сказать мне, что хочет переговоров, но мы не собираемся его торопить", - заявил Р.Тиллерсон.

При этом, как сообщил он, США рассчитывают на сотрудничество с Китаем, который должен убедить КНДР свернуть ракетно-ядерную программу.

По словам госсекретаря, Пекин поставлен в известность, что в противном случае возможно силовое развитие конфликта.

Как сказал Р.Тиллерсон, в ходе переговоров с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, курирующим в правительстве внешнеполитический блок, он заявил: "Господин член Госсовета, если Вы и я не решим эту проблему, эти ребята начнут воевать. Ни мы, ни вы этого не хотите".

"Когда мы сядем за стол переговоров, а я уверен, что так и будет, я хочу знать, что за моей спиной министр Мэттис (министр обороны США Джим Мэттис - ИФ) с очень сильными военными мерами", - отметил Р.Тиллерсон.

У США есть открытые каналы коммуникации с Северной Кореей, подтвердил глава аппарата Белого дома Джон Келли.

"Существуют открытые каналы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Чиновник отказался комментировать, были ли прямые контакты между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. "Я бы предпочел не комментировать", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон также ушел от ответа на похожий вопрос в ходе пресс-конференции в Ванкувере после встречи по КНДР.

"В этой ситуации есть некоторые элементы, которые я комментировать не буду. Не думаю, что в этом есть смысл", - сказал Р.Тиллерсон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР Представитель Белого дома: у США есть открытые каналы коммуникации с КНДР Участники встречи по КНДР солидарны в вопросе давления на Пхеньян - Тиллерсон Трамп заявил, что ему нравится ситуация с переговорами между Пхеньяном и Сеулом Встреча представителей Севера и Юга Кореи - первый шаг к денуклеаризации полуострова - Госдеп США Трамп считает возобновление межкорейских контактов своей заслугой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]