Тиллерсон уверен, что КНДР будет вынуждена пойти на переговоры с США, ждут подтверждения от лидера Северной Кореи

Под давлением со стороны США Северная Корея рано или поздно будет вынуждена пойти на переговоры с Вашингтоном, считает американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Р.Тиллерсон на конференции в Стэнфордском университете пояснил, что к этому Северную Корею подталкивает тяжелая экономическая ситуация, крайняя нехватка в стране продовольствия и горючего.

Тем не менее, по словам дипломата, США не намерены торопить события.

"Он (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) должен сказать мне, что хочет переговоров, но мы не собираемся его торопить", - заявил Р.Тиллерсон.

При этом, как сообщил он, США рассчитывают на сотрудничество с Китаем, который должен убедить КНДР свернуть ракетно-ядерную программу.

По словам госсекретаря, Пекин поставлен в известность, что в противном случае возможно силовое развитие конфликта.

Как сказал Р.Тиллерсон, в ходе переговоров с членом Госсовета КНР Ян Цзечи, курирующим в правительстве внешнеполитический блок, он заявил: "Господин член Госсовета, если Вы и я не решим эту проблему, эти ребята начнут воевать. Ни мы, ни вы этого не хотите".

"Когда мы сядем за стол переговоров, а я уверен, что так и будет, я хочу знать, что за моей спиной министр Мэттис (министр обороны США Джим Мэттис - ИФ) с очень сильными военными мерами", - отметил Р.Тиллерсон.

У США есть открытые каналы коммуникации с Северной Кореей, подтвердил глава аппарата Белого дома Джон Келли.

"Существуют открытые каналы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Чиновник отказался комментировать, были ли прямые контакты между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. "Я бы предпочел не комментировать", - сказал он.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон также ушел от ответа на похожий вопрос в ходе пресс-конференции в Ванкувере после встречи по КНДР.

"В этой ситуации есть некоторые элементы, которые я комментировать не буду. Не думаю, что в этом есть смысл", - сказал Р.Тиллерсон.