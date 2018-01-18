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Дальнее зарубежье 18.01.2018 10:20

Тиллерсон: сохранение у власти в Сирии нынешнего режима - одна из причин военного присутствия США в этой стране

Одной из причин сохранения военного присутствия США в Сирии является пребывание у власти сирийского президента Башара Асада, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Полный вывод в настоящее время американского военного персонала (из Сирии - ИФ) возродит Асада и даст ему возможность продолжить жестокости в отношении собственного народа", - сказал он, выступая в Стэнфордском университете в штате Калифорния.

Он отметил, что американское военное присутствие "обеспечит достижение окончательной победы над ИГИЛ , а также поможет проложить путь к тому, чтобы законные местные гражданские власти могли осуществлять управление в их освобожденных районах".

По словам Р.Тиллерсона, "уход Асада через женевский процесс, проходящий под эгидой ООН, создаст условия для устойчивого мира внутри Сирии и обеспечения безопасности для граничащих с Сирией государств".

Госсекретарь сообщил о пяти целях, которые США хотят достигнуть в Сирии: полное поражение ИГИЛ, разрешение конфликта в рамках Женевского процесса под эгидой ООН, уменьшение влияния Ирана, достижение условий для добровольного возращения беженцев и освобождение страны от оружия массового уничтожения.

"Администрация (президента США Дональда - ИФ) Трампа реализует новую стратегию (по Сирии - ИФ) для достижения этих целей. Она заключается значительной степени в расширении дипломатических действий в связи с продолжающимися военными успехами. Наши дипломатические усилия будут характеризоваться инициативами по стабилизации и новым акцентом на политическом урегулировании сирийского конфликта", - заявил он.

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Тэги: США, СИРИЯ, РЕЖИМ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]