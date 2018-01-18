Facebook еще раз изучит возможное российское вмешательство в референдум по Brexit

Facebook Inc. в ответ на запрос британских парламентариев выразила готовность расширить расследование возможного вмешательства России в референдум о членстве Великобритании в ЕС, сообщает The Wall Street Journal.
В ответ на запрос британских парламентариев социальная сеть сообщила в официальном письме, что она предпримет все разумные усилия, чтобы выяснить, имели ли место какие-либо скоординированные действия по вмешательству в референдум, которые ранее не были обнаружены, и проинформирует о результатах этой работы парламентариев.
Facebook уже проводила анализ аккаунтов, которые США связывали с возможным вмешательством России в американские выборы 2016 года, и пришла к выводу, что их активность во время референдума о выходе Великобритании из ЕС в июне 2016 года была минимальной. Так, только три аккаунта, которые подозреваются в связях с Москвой, размещали связанную с Brexit рекламу в соцсети. По данным Facebook, эту рекламу видели менее 200 пользователей, а затраты на ее размещение составили менее $1.
Однако в конце декабря британский парламент потребовал от Facebook и Twitter предоставить дополнительную детальную информацию по этому вопросу.
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