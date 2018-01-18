Нефть растет в ожидании данных о запасах в США, Brent подорожала до $69,55 за баррель

Цены на нефть поднимаются в четверг в ожидании снижения запасов в США по итогам девятой недели подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 поднялась на $0,17 (0,25%) - до $69,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $0,23 (0,33%) - до $69,38 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,26 (0,41%) - до $64,23 за баррель. В среду контракты подорожали на $0,24 (0,38%) - до $63,97 за баррель.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах энергоносителей в четверг в 20:00 .

Согласно прогнозу Price Futures Group, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают менее значительного снижения - на 425 тыс. баррелей.

Сокращение запасов нефти в США было отмечено по итогам предыдущих восьми недель.

Запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 850 тыс. баррелей, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts.

"Фундаментальные рыночные факторы остаются "бычьими" в плане сокращения запасов и глобального спроса", - цитирует MarketWatch аналитика Schneider Electric Робби Фрейзера.

"Обещания повстанцев в дельте Нигера провести новые атаки на нефтяные объекты в Нигерии, а также продолжающийся конфликт в Ливии служат напоминанием о том, что геополитические риски способны ухудшить ситуацию с поставками на нефтяном рынке", - говорит эксперт.