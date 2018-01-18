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ТЭК 18.01.2018 09:44

Экспорт азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в 2017г увеличился на 2%

Экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз в 2017 году составил 7 млрд 314,2 млн кубометров, что на 2,4% выше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистке.

"На долю экспорта газа с месторождения Шах-Дениз пришлось 33,1% всего газа, транспортируемого по магистральным газопроводам в 2017 году", - отметили в Госкомстате.

По данным статистики, в целом магистральными газопроводами Азербайджана в прошлом году транспортировано 22 млрд 126,2 млн кубометров газа, что на 3,6% выше показателя 2016 года

В 2016 году экспорт азербайджанского газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз составил 7 млрд 145,1 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1.

В рамках "Стадии-1" заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]