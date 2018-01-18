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Дальнее зарубежье 18.01.2018 10:02

Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

"Для нас очевидно, что они (русские - ИФ) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - заявил он журналистам.

Госсекретарь пояснил, что это в первую очередь касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, "потенциально, некоторых других сфер", но не конкретизировал, каких именно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КНДР, РОССИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]