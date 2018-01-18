Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.

"Для нас очевидно, что они (русские - ИФ) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - заявил он журналистам.

Госсекретарь пояснил, что это в первую очередь касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, "потенциально, некоторых других сфер", но не конкретизировал, каких именно.