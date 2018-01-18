Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что российская сторона срывает реализацию некоторых санкций, наложенных ООН на Северную Корею.
"Для нас очевидно, что они (русские - ИФ) выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают", - заявил он журналистам.
Госсекретарь пояснил, что это в первую очередь касается ограничений на поставки КНДР нефти, а также, "потенциально, некоторых других сфер", но не конкретизировал, каких именно.
Президент Алиев выступит 23 января на форуме в Давосе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России
SOCAR в 2017г увеличила налоговые платежи в госбюджет Азербайджана на 8%
Производство автобензина в Азербайджане в 2017г увеличилось на 5%
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2017г снизилась почти на 19%
Более 50 человек сгорели в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало 2018г составляет $121
В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»