Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2017г снизилась почти на 19%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом в декабре введено в строй жилье площадью 191,4 тыс. кв. метров.
По данным статистики, за 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).
Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 2 млн 121 тыс. кв. метров, что на 9,8% больше показателя 2015 года.
Б.Рустамбеков
Президент Алиев выступит 23 января на форуме в Давосе
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Главком ВС НАТО в Европе заявляет о подготовке его встречи с начальником Генштаба России
Более 50 человек сгорели в автобусе на трассе в Актюбинской области Казахстана
Средний размер пенсии в Азербайджане на начало 2018г составляет $121
В Азербайджане с 1 января зарплаты ряда работников сферы образования увеличены в среднем в 2 раза
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
Все сгоревшие в автобусе на западе Казахстана, по предварительным данным, были гражданами Узбекистана - Комитет по ЧС
Назарбаев в США встретился с руководителями NASDAQ, GoldmanSachs и ExxonMobil
В сгоревшем на западе Казахстана автобусе ехали граждане Узбекистана - Департамент ЧС
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Состоялось заседание экспертного совета Caspian European Club
Шахин Багиров принял участие на CEO Lunch Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»