Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2017г снизилась почти на 19%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2017 году, составила 1 млн 727,4 тыс. кв. метров, что на 18,6% меньше показателя 2016 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом в декабре введено в строй жилье площадью 191,4 тыс. кв. метров.

По данным статистики, за 2017 год капвложения в жилищное строительство составили 891 млн манатов (рост на 21,7%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 2 млн 121 тыс. кв. метров, что на 9,8% больше показателя 2015 года.

Б.Рустамбеков