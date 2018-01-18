Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0827 RUR   0.0301 GBR   2.3425 TRY   0.4471

Цена на нефть

    $/bbl WTI   63.80 Brent   69.26

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 20 Янв 21 Янв

ТЭК 18.01.2018 10:12

Производство автобензина в Азербайджане в 2017г увеличилось на 5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 7,8% - до 2 млрд 727,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в 2017 году наблюдался рост производства автомобильного бензина на 5,4% - до 1 млн 215,1 тыс. тонн, смазочных масел - в 3,6 раза - до 34,9 тыс. тонн, нефтяного битума - на 32,4% - до 237,2 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 10,6%, до 226,7 тыс. тонн.

Спад за отчетный год имел место в производстве прямогонного бензина - на 4,6% - до 188,3 тыс. тонн, керосина на 6,3% - до 587,9 тыс. тонн, дизельного топлива - на 18,1% - до 1 млн 895,7 тыс. тонн, топочного мазута - на 45,2% - до 266,3 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕНЗИН, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Производство автобензина в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 5% Производство автобензина в Азербайджане в январе-августе увеличилось на 7% Производство автобензина в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 7% Производство автобензина в Азербайджане в I полугодии увеличилось на 8% Правительство Азербайджана прогнозирует на 2017г спад производства автобензина на 3%, рост производства дизтоплива на 7% Правительство Азербайджана прогнозирует увеличение к 2018г производство бензина на 13%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]