Производство автобензина в Азербайджане в 2017г увеличилось на 5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2017 году сократилось по сравнению с 2016 годом на 7,8% - до 2 млрд 727,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в 2017 году наблюдался рост производства автомобильного бензина на 5,4% - до 1 млн 215,1 тыс. тонн, смазочных масел - в 3,6 раза - до 34,9 тыс. тонн, нефтяного битума - на 32,4% - до 237,2 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 10,6%, до 226,7 тыс. тонн.

Спад за отчетный год имел место в производстве прямогонного бензина - на 4,6% - до 188,3 тыс. тонн, керосина на 6,3% - до 587,9 тыс. тонн, дизельного топлива - на 18,1% - до 1 млн 895,7 тыс. тонн, топочного мазута - на 45,2% - до 266,3 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова