Турецкие власти по-прежнему считают угрозой создание Вашингтоном сил безопасности границ Сирии

Турция скептически воспринимает заявление Пентагона о том, что подготовка США сил безопасности границ Сирии (СБГ) не является "новой армией" или "пограничной охраной", заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Упокоило ли это (заявление Пентагона - ИФ) нас полностью? Вовсе нет. Создание так называемой армии приведет к непоправимому вреду для наших взаимоотношений. Это очень серьезная ситуация", - сказал министр в интервью телеканалу "Си-Эн-Эн тюрк".
Ранее в четверг в Пентагоне уточнили, что задачей СБГ является защита местного населения. В частности, в ведомстве подчеркнули, что "тренировки предназначены для повышения безопасности беженцев, возвращающихся в их разрушенные города".
На прошлой неделе представитель международной коалиции под руководством США по борьбе с террористической группировкой ИГ заявил, что коалиция планирует создать в Сирии так называемые силы безопасности границы.
С этой целью коалиция сотрудничает с Сирийскими демократическими силами (СДС). Значительную часть вооруженных сил СДС представляют курдские отряды народной самообороны PYD/YPG, которых Турция считает террористической структурой.
Планируется, что порядка 30 тыс. военных из СБГ будут находиться вдоль турецкой и иракской границ, а также вдоль долины реки Евфрат.
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