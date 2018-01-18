Додон подтвердил предстоящую смену посла РФ в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что ему известно о планирующейся смене посла РФ в Кишиневе: новым послом, как ожидается, станет 65-летний дипломат Олег Васнецов.

"Но это случится еще не так скоро. Я думаю, Фарит Мухаметшин еще 3-4 месяца поработает в Молдавии", - сказал И.Додон накануне в ходе телевизионной передачи.

Он высоко оценил отношения, сложившиеся у него с послом России в Молдавии Ф.Мухаметшиным, с которым он встречается каждый месяц.

В четверг И.Додон сообщил на своей странице в Facebook об очередной встрече с Ф.Мухаметшиным.

"Обсудили пути выхода из сложившейся ситуации, отметив, что в течение прошлого года практически были заблокированы отношения и контакты между правительствами между двух стран. В ближайшее время надеемся на возобновление полноценного диалога между внешнеполитическими ведомостями. Обе стороны выступили за возобновление стратегического сотрудничества между нашими странами на всех уровнях", - написал И.Додон.

О том, что глава департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Олег Васнецов будет назначен на пост посла в Молдавии, сообщила 26 декабря 2017 года газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Кишиневе и Москве. По словам источника газеты в окружении президента Молдавии Игоря Додона, О.Васнецов отправится в командировку в Кишинев марте будущего года.

"Коммерсант" отмечает, что О.Васнецов сменит посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина, который возглавляет посольство с 5 апреля 2012 года. В конце января Ф.Мухаметшину исполнится 71 год, что выше предельного возраста для госслужбы.

О.Васнецов работает в МИДе с 1975 года, владеет французским, английским, болгарским языками. С 1988 по 1993 год был атташе по культуре посольства СССР, а затем России в Болгарии. С 1996 по 2000 год работал советником посольства России во Франции. В 2000-2003 годах был замдиректора департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО. В 2003-2008 годах О.Васнецов работал послом в Демократической Республике Конго, после чего вернулся в центральный аппарат МИДа. С 2009 года занимал пост замдиректора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а в марте 2011 года возглавил этот департамент.

Замена посла хоть и является плановой, но осуществляется на фоне беспрецедентного охлаждения отношений между Москвой и Кишиневом, отмечает издание.