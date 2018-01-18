Китай намерен установить 120 тыс. станций подзарядки электромобилей к 2020г

Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China, SGCC) планирует к 2020 году создать сеть из 120 тыс. общественных колонок для зарядки электромобилей.
Она будет охватывать города региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй-Шаньдун и дельты реки Янцзы, а также крупные города других регионов, говорится в пресс-релизе компании.
Председатель правления входящей в состав SGCC компании EV Service Цзян Бин сообщил, что в 2017 году были установлены зарядные колонки на 10 тыс. парковочных мест в некоторых старых жилых кварталах Пекина и Шанхая.
"С 2020 года электромобили, вероятно, выйдут за пределы характеристики в качестве транспортного средства и станут основной единицей энергосистемы", - приводит его слова агентство "Синьхуа".
По словам Цзян Бина, цель SGCC заключается в облегчении междугородных поездок на электротранспорте за счет подключения к своей интернет-платформе для "умных" автомобилей 3 млн зарядных колонок. В настоящее время к данной интернет-платформе подключены 19 операторов зарядных колонок, 170 тыс. колонок и свыше 800 тыс. пользователей.
Китайский рынок автомобилей на новых энергоносителях является крупнейшей в мире. В январе-ноябре 2017 года в стране были проданы свыше 490 тыс. таких автомобилей. Как ожидается, продажи за весь год превысят 577 тыс. штук, свидетельствуют данные базы по продажам электротранспорта EV-Volumes.
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