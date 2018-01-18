Президент Молдавии подготовил указ об изменении состава Высшего совета безопасности из-за бойкотирования его работы правящей коалицией

Президент Молдавии Игорь Додон в четверг сообщил журналистам, что подготовил указ об изменении состава Высшего совета безопасности (ВСБ).

Глава Молдавии посетовал на то, что ВСБ не может работать эффективно, так как его заседания бойкотируют представители правящей коалиции. Он напомнил, что последние заседания ВСБ были сорваны, так как от участия воздержались некоторые члены Совета, в том числе председатель парламента и премьер-министр.

"В этой ситуации не остается другого выбора, кроме изменения состава Совета. Я подготовил указ о внесении изменений в состав Высшего совета безопасности. Если они и далее будут бойкотировать заседания, мы расширим состав ВСБ. Есть те, кто, согласно закону, должен быть членами ВСБ - премьер-министр, спикер, генеральный прокурор, министр обороны. Но если они и дальше будут бойкотировать, то мы изменим состав Совета таким образом, чтобы у нас был кворум и без них. Законодательство не запрещает это", - сказал И.Додон.

По его словам, в течение ближайших недель он предложит ВСБ обсудить вопрос, касающийся отчёта компании Kroll о результатах расследования кражи миллиарда из банковской системы Молдавии.

"Мы намерены рассмотреть несколько вопросов: где находится отчёт Kroll, почему он не был представлен президенту страны, каким образом премьер-министр прочёл его прежде, чем тот оказался в распоряжении Национального банка. Премьер уже сказал, что 90% тех, кто значится в отчете - честные люди. Мы хотим знать этих людей и как они оказались причастны к краже денег. Мы обсудим это в ближайшие недели", - сказал И.Додон.

По его мнению, при нынешней власти нет шансов довести до конца расследование кражи миллиарда.

"Должны прийти люди, которые не руководили страной на том этапе, когда происходила кража этого миллиарда, и тогда мы сможем расследовать это дело", - считает И.Додон.

Он напомнил, что вопрос о краже денег уже обсуждался на заседании ВСБ, но представители правящей коалиции "блокируют объективное расследование и наказание виновных".

В августе и сентябре 2017 года представители парламента и правительства сорвали заседание ВСБ. Они бойкотировали заседание, в результате чего не было кворума. Тогда предполагалось обсудить ряд вопросов, в том числе причины объявления правительством персоной нон грата в Молдавии вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. Председатель парламента Андриан Канду заявил, в связи с этим, что вопросы, включенные в повестку дня ВСБ, относятся к компетенции правительства, а не ВСБ. После этого заседания ВСБ не проводились.

Игорь Додон ранее заявил, что возможно расширение постава ВСБ до 21 члена, чтобы обеспечить кворум и без представителей правящей коалиции.